Россияне рассказали, сколько шашлыка съедят на майских праздниках

На майские праздники 28% опрошенных россиян планируют съесть свыше 600 г шашлыка. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

27% собираются съесть до 300 г шашлыка, 17% — до 200 г, 16% — полкило, остальные — до 400 г. В целом на одну порцию 32% готовы потратить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, 31% — до 500 рублей. На сумму до 1 тыс. рублей рассчитывают 21%. В траты до 300 рублей планируют уложиться 16%.



Для многих россиян уже стало традицией собираться компанией на шашлыки в майские праздники. 40% планируют отведать это блюдо в компании от 6 до 10 человек. 19% готовят на четверых, 16% — на пятерых, по 9% — на двоих и троих, 6% — более чем 11 человек и 1% — на одного.



В 2025 году праздники пройдут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 27% респондентов отметили, что готовы дважды за это время пожарить и съесть шашлык. 25% будут готовить восемь выходных дней, 22% — только один раз, 19% — трижды. 7% вовсе не планируют готовить на мангале.

54% россиян любят шашлык из свинины, 24% — из курицы, 8% — из баранины. 4% предпочитают шашлык из рыбы, по 3% — из говядины и индейки, 2% — из овощей. Еще 2% заявили, что не любят шашлык.



43% россиян рассказали, что у них есть свой собственный секретный рецепт маринада. 16% покупают уже замаринованное мясо. 10% в качестве маринада используют уксус, 9% — минеральную воду, 8% — майонез, по 5% — соевый соус и кефир, 4% приобретают шашлык в готовом виде. Среди топ-5 предпочтений по соусам вошли кетчуп, кетчунез (смесь кетчупа и майонеза), чесночный, барбекю и сацебели.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян сэкономят на майских праздниках.