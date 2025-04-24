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Тренеры рассказали, как похудеть к лету с помощью фитнес-мяча

Pravda.Ru: упражнения с фитнес-мячом помогут похудеть к лету
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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Скручивания являются одним из самых эффективных упражнений с фитнес-мячом, которые помогут похудеть к лету. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Это упражнение поможет тонизировать пресс, улучшить равновесие и защитить спину. Для этого нужно сесть на мяч, расставить ноги на ширину бедер и сцепить руки за головой, после чего сделать медленное скручивание и вернуться вниз. Кроме того, для укрепления ног и ягодиц можно выполнять приседания с мячом у стены, для тренировки всего корпуса — планку с руками на мяче.

Разгибание спины на мяче укрепит поясницу и улучшит осанку, продолжили эксперты. Для этого нужно лечь на мяч лицом вниз и поднимать туловище и голову одним плавным движением, после чего — возвращаться в исходное положение. Последнее упражнение — ягодичный мостик со стопами на мяче, оно укрепит ягодицы и подколенные сухожилия.

До этого тренеры говорили, что упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу и выносливость. Оно заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке.

Ранее были названы упражнения, которые помогут укрепить икроножные мышцы.

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