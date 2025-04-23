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Названы упражнения, которые помогут укрепить икроножные мышцы

Pravda.Ru: подъем пяток стоя поможет укрепить икроножные мышцы
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Freepik.com

Подъем пяток в положении стоя поможет укрепить икроножные мышцы, которые подвергаются серьезной нагрузке при движении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Эти трудолюбивые мышцы поглощают силу и толкают вас вперед, но им нечасто уделяют должное внимание. Независимо от расстояния, силовые тренировки могут иметь большое значение», — отметили в сообщении.

Так, они помогут избежать травм, позволят ускорить бег и повысить выносливость.

Помимо этого, эксперты советуют выполнять подъем пяток на жиме ногами, на одной ноге и в положении сидя. Каждое упражнение нужно выполнять по восемь повторений. По их словам, это задействует три основные мышцы голени: икроножную, камбаловидную и подошвенную.

До этого тренеры говорили, что упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу и выносливость. Оно заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Это позволит активизировать группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела.

Ранее фитнес-тренеры рассказали, какие упражнения помогут сохранить молодость.

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