Тренеры рассказали, какое упражнение поможет развить силу и выносливость

Упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу и выносливость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Оно заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Это позволит активизировать группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела.

Для выполнения упражнения нужно взять два одинаковых веса в руки, поставить ноги на ширине плеч и идти с прямой осанкой и поднятым весом.

«Для начала можно заняться ходьбой продолжительностью от 30 секунд до минуты. Далее вы сможете увеличивать продолжительность или расстояние по мере приобретения силы и выносливости. <...> В конце прогулки грузы следует положить на землю контролируемым образом. Отдохните несколько минут и повторите процесс столько раз, сколько сможете», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что функциональный фитнес поможет развить силу без тренажеров. Так, они советуют выполнять приседания с гантелями. Для этого нужно отвести бедра назад и вниз, держать грудь поднятой, а корпус — напряженным.

Ранее было названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце.