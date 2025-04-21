Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренеры рассказали, какое упражнение поможет развить силу и выносливость

Pravda.Ru: упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу
close
Shutterstock/Artem Furman

Упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу и выносливость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Оно заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Это позволит активизировать группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела.

Для выполнения упражнения нужно взять два одинаковых веса в руки, поставить ноги на ширине плеч и идти с прямой осанкой и поднятым весом.

«Для начала можно заняться ходьбой продолжительностью от 30 секунд до минуты. Далее вы сможете увеличивать продолжительность или расстояние по мере приобретения силы и выносливости. <...> В конце прогулки грузы следует положить на землю контролируемым образом. Отдохните несколько минут и повторите процесс столько раз, сколько сможете», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что функциональный фитнес поможет развить силу без тренажеров. Так, они советуют выполнять приседания с гантелями. Для этого нужно отвести бедра назад и вниз, держать грудь поднятой, а корпус — напряженным.

Ранее было названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами