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Врач рассказала, как продлить молодость без процедур

Врач Решетова: физическая активность поможет продлить молодость
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Shutterstock

Ранняя забота о себе позволит замедлить старение и продлить молодость. Об этом kp.ru рассказала главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины при Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского Инна Решетова.

По ее словам, речь идет не об уколах красоты и о процедурах, а о правильном питании, физической активности и качественном сне.

«Программа старения в человеческом организме запускается в среднем в 28-30 лет. Но то, насколько активно будет идти увядание, зависит от многих условий. По сравнению с прошлым у нас сейчас практически идеальные «условия содержания». Мы не страдаем от голода, не замерзаем, высоко развита гигиена. Нет тяжелого физического труда. Медицина сделала огромный скачок вперед», — отметила Решетова.

Она подчеркнула важность внимания к своему здоровью и ценность превентивной медицины, которая позволяет скорректировать различные нарушения работы организма.

Накануне врач общей практики и телеведущий Александр Мясников говорил, что умеренность в еде, регулярные физические нагрузки и достаточное количество воды способствуют сохранению долголетия.

Ранее были названы девять продуктов, помогающих отсрочить старение.

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