Названы девять продуктов, помогающих отсрочить старение

Замедлить старение помогают продукты, богатые пищевыми волокнами и антиоксидантами — ягоды, зеленый чай, какао, апельсины, яблоки, гранат, вишня, брокколи и виноград с кожурой. Об этом изданию WelnessPulse рассказала иммунолог Хелен Мессье.

По словам эксперта, четырьмя столпами долголетия являются ранняя диагностика заболеваний, борьба с воспалением в организме, развитие умственной и физической выносливости, а также забота о сердечно-сосудистом и метаболическом здоровье. Самыми важными привычками для сохранения молодости выступают ежедневная физическая активность, качественный сон, контроль стресса, общение и полноценное питание.

Доктор Мессье ответила, что в рационе людей, желающих продлить здоровые годы жизни, обязательно должна присутствовать растительная пища. При этом потреблению девяти продуктов нужно уделить особое внимание. Врач сослалась на исследование южнокорейских ученых 2023 года, которое показало, что замедлить возрастные изменения могут зеленый чай, какао, ягоды, апельсины, яблоки и виноград с кожурой, гранат, вишня, брокколи.

В этих продуктах мало сахара и жиров, однако они богаты полезными пищевыми волокнами и антиоксидантами. К последним относятся растительные вещества, которые защищают клетки от повреждения нестабильными молекулами — свободными радикалами.

Врач добавила, что, несмотря на очевидную пользу указанных продуктов, ограничиваться только ими не нужно. Для долголетия важен сбалансированный рацион, в который входят как ягоды, так и орехи, бобовые, цельное зерно и белок.

Ранее биохимик назвал три главных принципа долголетия.