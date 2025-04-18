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Верующего 64-летнего филиппинца пригвоздили к кресту

На Филиппинах 64-летнего мужчину пригвоздили к кресту
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freepik.com

На Филиппинах 64-летнего мужчину прибили к кресту гвоздями в рамках реконструкции библейских событий. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мероприятие проходило в деревне Сан-Педро-Кутуд. По данным издания, мужчина по имени Рубен Энахе участвовал в мероприятии в 36-й раз. По его словам, впервые он примерял на себя роль Иисуса Христа в 1985 году, когда на стройке упал с третьего этажа и чудесным образом выжил.

По словам мужчины, участие в реконструкции для него – это знак благодарности богу за спасение в тот день.

Энахе добавил, что после того, как его прибивают к кресту, сильную боль он чувствует только первые пять секунд, затем ощущения притупляются и ему проще оставаться на конструкции. В прошлом году он продержался так десять минут, после чего его унесли к медикам.

Подобные реконструкции привлекают в деревню иностранцев и филиппинцев. Некоторое время назад их перестали проводить из-за пандемии, но в 2023 году реконструкции возобновились.

Ранее в Кремле рассказали, как идет подготовка к Пасхе.

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