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В Подмосковье четырехлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа и выжил

В Домодедово 12-летний мальчик спас выпавшего из окна 9-го этажа ребенка
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Четырехлетний ребенок попал в больницу после выпадения из окна. Об этом сообщает администрация городского округа Домодедово в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Курыжова. Маленький ребенок выпал из окна девятого этажа. В этот момент рядом находился 12-летний мальчик, который поймал пострадавшего до того, как тот упал на землю.

Во время падения выпавший ребенок получил «незначительный перелом», подробности о его состоянии не уточняются.

«Сейчас он в Детском клиническом центре им. Рошаля. Желаем ему скорейшего выздоровления», – сообщается в публикации.

Судя по фото, представители администрации встретились с 12-летним школьником и поблагодарили за спасение ребенка.

До этого в Петербурге ребенок попал в больницу после выпадения из окна. После того, как его мать отвлеклась, несовершеннолетний выпал сам вышел на балкон, забрался на стул и случайно сорвался с пятого этажа. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Ранее в Казани дядя, поместивший ребенка на карниз окна, заявил, что тот дышал воздухом.

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