В Австрии задержали школьника по подозрению в подготовке теракта

Kronen: 18-летний школьник задержан в Вене по подозрению в подготовке теракта

В австрийской столице Вене полиция задержала 18-летнего школьника по подозрению в связях с террористической организацией ИГ (организация запрещена в России) и подготовке атак на дипломатические и религиозные объекты. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В публикации отмечается, что спецназовцы подразделения Cobra задержали подростка в турецком книжном магазине. Поводом для ареста стала информация, переданная иностранной разведкой. По ее данным, молодой человек с египетскими корнями под псевдонимом «Абу Лайет» распространял в интернете радикальный контент, изучал инструкции по изготовлению взрывных устройств и, предположительно, обладал жилетом смертника.

При обыске у подростка обнаружили имитацию взрывного устройства, а также материалы, указывающие на признаки возможной радикализации: переписки, видеозаписи проповедей и инструкции по сборке взрывчатки.

19 апреля в Дагестане Кизилюртовский районный суд вынес приговор местной жительнице, вместе с мужем поехавшей в Сирию и участвовавшей в деятельности незаконного вооруженного формирования, которое было структурным подразделением «Исламского государства».

Ранее двух имамов в Ингушетии обвинили в связи с боевиками ИГ.