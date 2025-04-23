В Москве сохранят здание дома-книжки СЭВ

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), расположенное на Новом Арбате в центре Москвы, будет сохранено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в градостроительном комплексе столицы.

Отмечается, что здание планируется реконструировать — провести капитальный ремонт, включая фасады. При этом точный перечень работ и сроки их выполнения не сообщаются. На данный момент идет разработка проектной документации.

Столичный департамент городского имущества ранее сообщал, что известный «дом-книжку», расположенный на улице Новый Арбат в Москве, признали аварийным. Как рассказали в департаменте, специалисты внесли комплекс в список ограниченно работоспособных объектов. В связи с этим сейчас он непригоден для эксплуатации, уточнили там. Речь идет о здании по адресу улица Новый Арбат, 36. В прошлом здесь располагался секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), действовавший в период с 1949 по 1991 годы.

Ранее были опубликованы первые рендеры будущего комплекса на месте здания СЭВ на Новом Арбате.