В Москве известный «дом-книжку» признали аварийным

Известный «дом-книжку», расположенный на улице Новый Арбат в Москве, признали аварийным. Об этом пишет РБК со ссылкой на столичный департамент городского имущества.

Речь идет о здании по адресу улица Новый Арбат, 36. В прошлом здесь располагался секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), действовавший в период с 1949 по 1991 годы.

Как рассказали в департаменте, специалисты внесли комплекс в список ограниченно работоспособных объектов. В связи с этим сейчас он непригоден для эксплуатации, уточнили там.

«Структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы», — подчеркнул источник издания.

По информации журналистов, «дом-книжку» будут реконструировать. В материале отмечается, что власти хотят найти для проведения соответствующих работ частного инвестора.

В том числе в ходе модернизации руководство города планирует увеличить площадь здания. Это необходимо, чтобы разместить внутри современный социокультурный кластер со спортивно-оздоровительными и образовательными объектами, добавили в департаменте.

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