Опубликованы первые рендеры будущего комплекса на месте здания СЭВ на Новом Арбате

В сети появились первые визуализации проекта комплекса, который заменит бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате. Рендеры были предоставлены «Газете.Ru» источником, участвующим в обсуждении концепции.

По информации собеседника, над созданием нового комплекса работает более 10 архитектурных бюро, включая как российские, так и международные компании. На данный момент рассматриваются около 10 различных вариантов концепций, однако окончательное решение пока не принято. По словам источника, финальную концепцию выберут не раньше лета.

Как пояснили РБК в департаменте городского имущества столицы, строения, возведенные в 1960-х годах, признаны ограниченно работоспособными и непригодными для использования из-за несоответствия современным нормам безопасности, энергоэффективности и техническим требованиям. В связи с этим власти Москвы осенью 2024 года решили реконструировать территорию бывшего комплекса СЭВ.

«Стоимость ремонта здания с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции», — приводит агентство сообщение департамента.

По данным источника, застройщик намерен создать кластер общей площадью 600 тыс. кв. м. При этом более 450 тыс. кв. м. будут отданы под социокультурные, досуговые и деловые объекты, а остальная часть площадей будет занята жилыми и технико-эксплуатационными помещениями.

Также представители компании-застройщика сообщили, что новый комплекс предполагается сделать центром социальной и деловой активности, а также связующим элементом между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники, заявили представители компании-застройщика.