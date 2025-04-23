Новым статс-секретарем Минобрнауки РФ назначили Анастасию Бондаренко

Экс-статс-секретаря — замглавы Минэнерго России Анастасию Бондаренко назначили на аналогичный пост в Минобрнауки. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«Статс-секретарем — заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации назначена Анастасия Борисовна Бондаренко», — указано в сообщении.

Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На посту замминистра Бондаренко будет заниматься законопроектной деятельностью министерства.

До этого сообщалось, что Россия и Белоруссия назначили нового госсекретаря Союзного государства — им станет экс-советник президента РФ Сергей Глазьев. О назначении его на пост объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что договорился об этом шаге с Путиным. В Кремле кадровые изменения назвали естественным ротационным процессом. Чем известен Сергей Глазьев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семнадцатилетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни.