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Несколько человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску

Пасечник: 4 человека ранены в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску
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Алексей Майшев/РИА Новости

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску в Луганской Народной Республике (ЛНР) четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Обстрел произошел сегодня днем, ракеты попали в жилой массив города. В результате частично обрушились этажи многоквартирных домов, повреждены кровли, а также здания отделения почты и многофункционального центра (МФЦ). Пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

«Ситуация находится на моем личном контроле. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил Пасечник.

26 марта беспилотный летательный аппарат атаковал маршрутный автобус в Горловке Донецкой народной республики, ранен водитель.

В этот же день мужчина получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского дрона на частный дом в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

Ранее группировка войск «Север» узнала о приказе ВСУ занять новые территории РФ.

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