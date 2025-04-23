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Более 100 человек пострадали по время землетрясения в Стамбуле

Во время землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек
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Global Look Press

Во время землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек. Об этом сообщили в управлении губернатора турецкой столицы, пишет РИА Новости.

Уточняется, что всех пострадавших удалось спасти. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49 среды, за ним последовали афтершоки.

После этого спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к еще одному землетрясению.

Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома. По информации агентства, примерно через час после случившегося многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Ранее власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле.

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