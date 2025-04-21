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В Петербурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Пушкине годовалый ребенок выжил после выпадения из окна
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Shutterstock

В Петербурге ребенку понадобилась помощь медиков после падения из окна пятого этажа. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Пушкине, на Саперной улице. По данным издания, он приехал в гости к бабушке, и, когда мать отвлеклась, вышел на балкон. Там ребенок забрался на стул и случайно выпал.

Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, его состояние оценили, как тяжелое. Специалисты прооперировали маленького пациента, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в момент инцидента бабушка ушла в магазин. Мать годовалого ребенка, когда он оказался на балконе, занималась домашними делами.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Китае девятилетняя девочка спикировала с 25-го этажа и выжила. Она хотела открыть окно, но потеряла равновесие и сорвалась с высоты. У ребенка диагностировали несколько переломов, школьница перенесла несколько операций.

Ранее подростки нашли плачущего ребенка под окнами многоэтажки в Пермском крае.

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