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Россиянин, поставивший на карниз годовалого племянника, объяснил свое поведение

В Казани дядя, поместивший ребенка на карниз окна, заявил, что тот дышал воздухом
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МВД по РТ

В Казани мужчина, который поместил годовалого младенца на карниз окна, объяснил свое поведение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в одном из домов Советского района города. Мужчина поместил годовалого ребенка на карниз окна третьего этажа и, придерживая его, находился с ним в этом положении некоторое время. В это время прохожие заметили странное поведение мужчины и обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина 1997 года рождения приходится ребенку родным дядей. Он приехал в Казань из Елабуги по просьбе сестры, чтобы присмотреть за ее детьми.

«Так как один из них сильно капризничал, мужчина открыл окно и положил, держа на руках, годовалого племянника на козырек окна, так как хотел, чтобы тот подышал воздухом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На родителей ребенка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей.

Ранее в Барнауле ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил.

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