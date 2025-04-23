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Российская школьница отравилась неизвестным веществом и отправилась с уроков в реанимацию

В Нижегородской области девочка впала в кому, отравившись неизвестным веществом
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 15-летняя девочка отправилась с уроков в реанимацию с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в городе Выкса. Учительница обратила внимание, что на занятиях одна из школьниц периодически «отключалась». Подростку вызвали бригаду скорой помощи, и девочку увезли в больницу. В результате ее поместили в реанимацию, куда она попала уже в состоянии комы. Предварительно, несовершеннолетняя получила отравление неизвестным веществом.

По словам матери пострадавшей, у девочки ранее были случаи употребления алкоголя и наркотических веществ. Она проходила лечение в психиатрической больнице. Источник NewsNN в правоохранительных органах сообщил, что школьница состоит на учете в ПДН. Также на родительницу подростка неоднократно составлялись административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Подмосковье мать давала детям таблетки от шизофрении, чтобы они лучше спали.

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