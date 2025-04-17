В Подмосковье мать давала детям таблетки от шизофрении, чтобы они лучше спали

SHOT: в Подмосковье двое детей попали в больницу после таблеток от шизофрении

В Рошале мать два дня давала детям препараты для лечения шизофрении, брат и сестра госпитализированы в отделение реанимации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, 10-летняя девочка и семилетний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии, дети жаловались на рвоту и плохое самочувствие. Медики диагностировали у брата и сестры отравление медикаментами.

Выяснилось, что в течение двух дней 35-летняя мать давала сыну и дочери таблетки от шизофрении, якобы для спокойного сна. Известно, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сильнодействующие препараты ей выписал лечащий врач. Состояние детей сейчас не вызывает у медиков опасений, они идут на поправку.

До этого сообщалось, что в Петербурге трое школьников потеряли сознание, попробовав неизвестные таблетки. Пострадавших доставили в детскую городскую больницу, школьников, в возрасте 12 и 15 лет, сразу же отправили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Все дети приняли неизвестные таблетки в стенах школы и потеряли сознание. Что за вещество употребили несовершеннолетние и как препарат попал к ним в руки, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге четырехлетний ребенок попал в реанимацию, съев таблетки от гипертонии.