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«Ужасно страшно, люди кричали»: туристка из России рассказала о землетрясении в Бангкоке

Россиянка рассказала о падающих декорациях в ТЦ во время землетрясения в Бангкоке

Во время землетрясения в одном из торговых центров Бангкока падали декорации и сыпался потолок. Об этом «Газете.Ru» рассказала россиянка Валерия (имя изменено), которая находилась на месте ЧП. Во время эвакуации из здания люди кричали и бежали.

«Всех людей из высоток вывели на улицу, все временно закрыто, кафе работают. Я в это время была в ТЦ Emsphere на третьем этаже, когда начало трясти. Начал сыпаться потолок, раскачиваться и падать декорации с потолка, люди кричали и бежали к эскалатору, была небольшая толкучка, но все как-то очень аккуратно эвакуировались. Ужасно страшно, конечно. Мы вышли и пока сидим в парке. Уходить отсюда страшно, потому что вокруг высотки и пока могут ожидаться афтершоки, поэтому возвращаться в здания и в кондо нельзя. В Бангкоке рухнула высотка, но она, вроде, была нежилая, во многих зданиях треснули стены и выливалась вода из бассейнов. Самая страшная ситуация была у людей, которые были на высоких этажах, потому что там ощущалось еще сильнее», — сказала она.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7 баллов.

Толчки чувствовались и в соседнем Таиланде, в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, около 43 рабочих могут находиться под завалами. Данных по пострадавшим в обеих странах пока нет.

Ранее стало известно, что посольство РФ выясняет ситуацию о пострадавших от землетрясения в Таиланде.

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