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Врач посоветовала пожилым дачникам постепенно увеличивать физнагрузки в огороде

Врач Палаткина: резкое увеличение физических нагрузок опасно для пожилых людей
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

С наступлением тепла многие пенсионеры с энтузиазмом возвращаются к работам в огороде. Однако резкое возрастание физических нагрузок в пожилом возрасте опасно. Об этом в беседе с Life предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Людмила Палаткина.

Среди основных угроз, по ее словам, — повышение артериального давления, гипертонические кризы, а также обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«В пожилом возрасте не стоит резко менять интенсивность физических нагрузок. Расширять активность стоит постепенно, избегая продолжительных, «взрывных» нагрузок, длительного нахождения в положении «вниз головой», на открытом солнце и в условиях высокой температуры воздуха», — посоветовала специалист.

В начале дачного сезона важно следить за самочувствием, регулярно измерять давление и помнить о приеме назначенных лекарств. Также следует скорректировать с врачом медикаментозную терапию с учетом предстоящих нагрузок, добавила Палаткина.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что летом, особенно в жаркие дни, резко увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, особенно у людей с ослабленным здоровьем, включая пожилых.

Она порекомендовала надевать светлую одежду из натуральных материалов, головной убор, солнцезащитные очки, а также употреблять достаточное количество воды и легкую пищу.

Ранее россияне объяснили, почему они не могут отказаться от поездок на дачу.

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