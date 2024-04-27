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Россияне объяснили, почему они не могут отказаться от поездок на дачу

«КП»: россияне любят дачу за отдых на природе и побег от городской суеты

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Большинство россиян считают дачу не просто местом отдыха, а источником физического труда на свежем воздухе и способом вырастить натуральные овощи и фрукты. Об этом заявили 49% участников соответствующего опроса kp.ru.

Просто отдыхом на природе поездки на дачу считают 26% респондентов – они признались, что для них важнее всего уехать подальше от городской суеты и побыть на свежем воздухе. Участники исследования назвали дачу отдыхом души, подчеркнув, что иногда им не хочется возвращаться в бетонные джунгли.

За возможность собраться с родственниками дачу ценят 13% опрошенных. По их мнению, на природе люди объединяются, тогда как в городе все заняты своими заботами.

Не работают на даче, а ездят туда только ради отдыха, шашлыков и встреч с друзьями только 9% россиян. Еще 3% не выбрали ни один из вариантов, объяснив свое отношение к даче по-другому. Так, некоторые участники исследования заявили, что считают дачу местом отдыха и одновременно с этим ценят ее за трудотерапию и возможность быть ближе к природе.

В опросе, который проводился в соцсетях и мессенджерах, приняли участие 5,3 тыс. россиян.

Напомним, врачи подчеркивают, что дачникам, особенно пожилым, важно не забывать про отдых во время проведения сельхозработ, чтобы не навредить своему здоровью. Рекомендуется после 45-минутной работы отдыхать ровно столько же.

Ранее стало известно, какие автомобили больше всего подходят дачникам.

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