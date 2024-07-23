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Терапевт рассказала, как пожилым дачникам сохранить здоровье

Врач Бурнацкая: пожилым дачникам важно следить за артериальным давлением

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Pexels

Пожилым дачникам важно контролировать артериальное давление утром, днем и вечером, а также вовремя принимать назначенные препараты. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Кроме того, по ее словам, не следует выходить на улицу во время максимальной солнечной активности.

«Как правило, садоводы-огородники — фанаты своего дела. Они готовы сутками находиться среди грядок. Однако надо помнить, что летом, особенно в жаркие дни, резко увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, особенно у людей с ослабленным здоровьем, включая пожилых», — предупредила Бурнацкая.

Она порекомендовала надевать светлую одежду из натуральных материалов, головной убор, солнцезащитные очки, а также употреблять достаточное количество воды и легкую пищу.

Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин до этого говорил, что перед работой на дачном участке важно проводить разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам. Если имеются какие-либо медицинские проблемы, особенно связанные с опорно-двигательным аппаратом, перед тем как копать огород, следует проконсультироваться со специалистом, подчеркнул он.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина в свою очередь предупредила, что работа в огороде вниз головой может повысить риск развития инсульта и сердечной недостаточности.

Ранее врач рассказала, как не допустить отравления на даче.

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