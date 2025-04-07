В Госдуме «сухой закон» в Вологодской области назвали «заплаткой на старую рану»

Власти Вологодской области намерены ограничить продажу алкоголя двумя часами в сутки – такой «сухой закон» планирует утвердить местная дума. В целом меры по ограничению торговли спиртным необходимы, однако в данном случае они выглядят не как системное решение проблемы, а как «заплатка» на старую рану. Так в беседе с Общественной Службой Новостей инициативу региональных властей прокомментировал депутат Виталий Милонов.

Милонов подчеркнул, что выступает против алкоголя и поддерживает все меры по борьбе с этой вредной привычкой. Однако только запретом по продаже напитков не обойтись – нужно «бить по истокам» алкоголизма россиян, считает он.

«Алкаш с трясущимися руками — это не причина. Это иллюстрация последствий, корень которых лежит в 80–90-х годах. Там надо искать настоящие истоки, там все началось. Просто закрыть магазин — это не решение, это заплатка на старую рану», — убежден парламентарий.

По его мнению, реально решить проблему могло бы системное лечение. До тех пор любые запреты будут действовать так же, как в случае с музыкой на вечеринках – «все просто уйдут в соседнюю квартиру», заключил депутат.

Напомним, в Вологодской области на прошлой неделе вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00. Накануне стало известно, что на этом фоне продажи алкоголя в магазинах региона снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года. Однако при этом подчеркивается, что делать выводы о реальном снижении или росте количества покупок можно будет примерно через месяц, когда потребитель адаптируется к новым требованиям.

Ранее в Кремле высказались насчет «сухого закона» в Вологодской области.