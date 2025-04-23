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Профессор из Екатеринбурга отдал аферистам 5,4 млн рублей из сбережений

В Краснодаре мошенники выманили у профессора из Петербурга более 5 млн рублей
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Shutterstock

Профессор из Петербурга стал жертвой мошенников, отдав им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Краснодару.

Аферисты связались с 63-летним пострадавшим в момент, когда он находился в Краснодаре в рамках командировки для проведения лекций в вузах.

Собеседник представился профессору сотрудником ФСБ. Неизвестный убедил мужчину в том, что его средства в опасности, и, чтобы сохранить накопления, он должен отправить накопления на «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, петербуржец отдал им 5,4 миллиона рублей. Позже мужчина понял, что поверил аферистам, и обратился в полицию. Сотрудники МВД возбудили дело по статье о мошенничестве. На данный момент причастных к произошедшему лиц ищут.

До этого в Петербурге пенсионерка лишилась пяти миллионов рублей после звонка «сотрудника ЦБ». Женщину убедили в том, что она должна снять все накопления и «обезопасить» их.

Ранее в Мирном женщина поверила «брокерам» и лишилась 10 млн рублей.

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