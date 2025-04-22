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Петербургская пенсионерка доверилась «сотруднику ЦБ» и потеряла 5 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге 75-летняя местная жительница доверилась «сотруднику ЦБ» и потеряла 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 19 апреля, когда пожилой жительнице Васильевского острова позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником Центрального банка России». Аферист убедил ее в необходимости обезопасить свои сбережения. Под предлогом оформления декларации он уговорил пенсионерку снять все накопления.

Введенная в заблуждение пенсионерка 21 апреля посетила отделение банка на площади Растрелли, где сняла со счетов 5 млн рублей. После этого она вернулась домой, где ее уже ждал курьер преступников, который забрал деньги и скрылся.

В связи с преклонным возрастом потерпевшая не смогла запомнить приметы злоумышленника. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело.

Ранее российский школьник отдал мошенникам почти 2 млн рублей, спасая родителей от «ареста».

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