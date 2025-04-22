В Мирном женщина поверила «брокерам» и лишилась 10 млн рублей

Жительница Мирного отдала мошенникам 9 млн рублей накоплений и оформила в кредит еще миллион, чтобы заработать на «инвестициях». Об этом сообщает УМВД по Якутии.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров и предложили быстрый заработок на бирже. Женщина открыла брокерский счет на специальной платформе и внесла 150 долларов, аферисты перевели ей часть прибыли.

Затем якутянка решилась на более крупные вложения, она отправила на счет 9 млн рублей своих накоплений и оформила в кредит еще один миллион. Обман вскрылся, когда женщина не смогла вывести деньги, а лжеброкеры перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник «задекларировал» накопления своей матери и оставил ее без 10 млн рублей. В правоохранительные органы обратилась мать подростка, она сообщила, что с 17 по 21 апреля ее сын общался с неизвестным, который убедил его передать несколько миллионов рублей с целью «декларирования». Школьник передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный» счет. В итоге ребенок отдал 9,9 млн наличными и перевел еще 350 тысяч рублей.

Ранее аферисты украли у пожилой москвички 35 коллекционных монет и валюту на 7 млн рублей.