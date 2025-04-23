ОНФ выясняет, как письма бойцам СВО оказались на свалке

ОНФ выясняет, как письма бойцам СВО попали на свалку в Нижегородской области

Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

«Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтерским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Уверены, что виновных удастся найти», — говорится в сообщении.

В ОНФ добавили, что понимают необходимость передачи слов поддержки российским военным в зоне СВО.

В Доме народного единства ранее сообщили, что найденные на свалке письма отправят адресатам.

20 апреля телеканал «Кстати» сообщил, что найденные письма подготовили ученики Нижегородского строительного техникума. Руководитель учебного заведения Галина Шибаева воздержалась от комментариев, но подтвердила, что помнит, кому была доверена доставка писем.

Ранее ученики казачьих классов написали письма на фронт.