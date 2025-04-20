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На помойке российского города нашли коробку с письмами на фронт

В Нижнем Новгороде на помойке нашли коробку с письмами бойцам СВО
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В Нижнем Новгороде на помойке найдены письма, адресованные бойцам СВО. О неожиданной находке сообщил телеканал «Кстати».

По данным канала, письма подготовили ученики Нижегородского строительного техникума. Руководитель учебного заведения Галина Шибаева воздержалась от комментариев по поводу писем, но подтвердила, что помнит, кому была доверена их доставка.

«Мы это все помним [кому передавали письма], и всю информацию мы дадим в понедельник министру образования и науки. Мы все помним, у нас есть доказательства. В ближайшее время вся информация будет», — отметила директор.

На вопрос о том, как письма должны были попасть на фронт, руководитель техникума ответила уклончиво: «не скажу, потому что не скажу».

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что военнослужащие российской армии «носят на сердце» письма от россиян. По словам российского лидера, он смотрел видео, которые отправляют дети в поддержку солдат СВО. Путин отметил, что оттуда постоянно приходит обратная связь.

Ранее в Петербурге на помойке нашли уникальные газеты 19 века.

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