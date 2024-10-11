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Ученики казачьих классов написали письма на фронт

Ученики казачьих классов приняли участие в акции «Письмо солдату»

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Воспитанники казачьих классов из разных городов страны приняли участие в акции «Письмо солдату», сообщается в Тelegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Так, ученица второго казачьего класса школы №4 поселка Победы Майкопского района Адыгеи Ева Иващенко написала сообщение отцу с позывным «Бабай», который воюет на Херсонском направлении. Послание бойцу «за ленточку» доставила председатель Союза казачьей молодежи Адыгеи Екатерина Данилова.

Она рассказала, что боец с особым трепетом развернул письмо с красной ленточкой.

«Его голос задрожал. Слова поддержки и рисунки заставили улыбнуться его, а маленький конвертик внутри и вовсе удивил. Сюрпризом стала купюра в сто рублей нового образца, сложенная гармошкой, которую Бабай теперь будет хранить как талисман в военном билете», — поделилась председатель Союза казачьей молодежи.

По возвращении Данилова вместе с врио атамана Майкопского районного казачьего общества Александром Даниловым показали в Побединской школе видео, где бойцы читают письма от казачат.

Девятилетняя Полина Афанасьева из Кабардино-Балкарии написала стихотворение про российских военных в зоне СВО. Композитор Максим Фадеев положил эти стихи на музыку.

«Всегда, когда я писала письма солдатам, я понимала, что его прочтет только один солдат. Поэтому мне пришла идея написать стихи, адресованные всем солдатам. Я написала Максиму Фадееву с просьбой помочь мне с музыкой. На мое удивление, он ответил на письмо, написав музыку под фортепиано», — поделилась девочка.

Ранее восьмилетний московский казачонок Марк написал письмо с рисунком бойцу разведотряда «Маэстро» казачьей разведывательной бригады «Терек» с позывным «Тарнек». Письмо бойцу передал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Дорогой солдат, я живу в Москве, мне 8 лет. Я знаю, вы очень отважные и смелые. Я жду тебя! Я хочу, чтобы вы освободили Донбасс», — говорится в письме ребенка.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Письмо солдату» проходит по инициативе министерства просвещения России с начала специальной военной операции во всех регионах страны.

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