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Письма бойцам СВО, найденные на свалке, доставят адресатам

Письма бойцам СВО, найденные на свалке в Нижнем Новгороде, отправят адресатам
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Обнаруженные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам специальной военной операции отправят адресатам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дома народного единства.

«Доведем до финала дело, которое кто-то бросил», — говорится в публикации.

Доставкой писем займется Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства.

20 апреля телеканал «Кстати» сообщил, что найденные письма подготовили ученики Нижегородского строительного техникума. Руководитель учебного заведения Галина Шибаева воздержалась от комментариев, но подтвердила, что помнит, кому была доверена доставка писем.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал вопиющим фактом ситуацию с выброшенными на свалку письмами студентов техникума бойцам специальной военной операции. Глава региона сообщил, что по данному факту проводится проверка.

Ранее Путин заявил, что солдаты СВО «носят на сердце» письма от граждан.

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