В Калужской области мать швырнула младенца в стену и проломила ему череп

В Калужской области женщина поссорилась с сожителем и покалечила младенца

В Малоярославце мать в ходе ссоры с сожителем ударила своего четырехмесячного сына головой о стену. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел 13 апреля, 23-летняя девушка поссорилась со своим 54-летним сожителем. В ходе конфликта она с силой швырнула в стену сына, который находился у нее на руках. Четырехмесячный мальчик ударился головой о мебельную стенку.

Младенца экстренно госпитализировали, у него диагностирован перелом свода черепа. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о покушении, мать задержана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Курганинске бабушка нашла годовалого внука с ножевыми ранениями, на ребенка могла напасть его мать. 32-летняя женщина с годовалым сыном приехала в гости к матери. Оставшись наедине с ребенком, мать ударила его ножом. Бабушка ребенка вызвала скорую помощь и полицию. Подозреваемую в нападении задержали, по предварительной информации, она жаловалась на послеродовую депрессию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее женщина проломила голову двухмесячной дочери, сходившей в туалет без подгузника.