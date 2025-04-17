На Камчатке мать выбросила недавно родившегося младенца на мусорный полигон

В Петропавловске-Камчатском ищут мать, которая выбросила ребенка в отходы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел год назад, однако женщину до сих пор не нашли. В марте 2024 года на мусорном полигоне обнаружили младенца, но спасти его не смогли. Ребенок был замотан в пододеяльник с изображением леопардов.

Специалисты выяснили, что пострадавший родился доношенным, он мог появиться на свет за две-три недели до произошедшего.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи предполагают, что ребенок оказался в мусоре из-за родительницы.

«Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи продолжают проводить все необходимые мероприятия, чтобы найти женщину.

Подобный случай произошел в Красноярском крае, где студентка родила младенца в туалете общежития. После этого, по данным изданий, она положила его в пакет и выбросила в ведро.

Ранее девушка-подросток тайно родила и оставила младенца в поле.