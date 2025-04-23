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Таможенники нашли под днищем машины, ехавшей из Грузии в Россию, 153 пистолета

SНОТ: водитель пытался провезти 153 пистолета в Россию из Грузии
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ФТС России

Таможенники изъяли у водителя одного из внедорожников более 150 единиц оружия, которое он пытался провезти из Грузии в РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел на пропускном пункте в Верхнем Ларсе. Во въезжавшем в Россию автомобиле обнаружили 153 пистолета, которые закрепили в запаске под днищем транспортного средства.

В беседе с правоохранителями 26-летний водитель рассказал, что «это все ему подкинкули». Молодому человеку грозит штраф.

Подобный случай произошел в Новосибирске. Правоохранители обнаружили у местного жителя винтовки Мосина, пулемет «Максим» и другое оружие. Как полагают специалисты, предметы он продавал людям из других городов и стран.

До этого в подмосковном лесу рабочий нашел тайник с оружием ВСУ. Мужчина красил деревья в СНТ «Лесная поляна», но в какой-то момент отошел в лес. Там он обнаружил патроны, гранатомет и пояснительную записку.

Ранее в московском логистическом центре почты нашли оружие и боеприпасы.

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