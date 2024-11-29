Житель Новосибирска незаконно продавал пулеметы и винтовки и был задержан

Жителя Новосибирска подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, россиянин продавал пистолеты, винтовки и другое оружие клиентам из других городов, в том числе и за пределами России.

В жилье подозреваемого и его поставщиков обнаружили пистолеты разных типов, пулемет «Максим», 11 винтовок Мосина и «Маузер». Помимо этого, специалисты нашли более тысячи боеприпасов.

«Эксперты заключили, что затворы проданных якобы охолощенных винтовок «Мосина» оказались пригодными к боевому применению», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте частей огнестрельного оружия.

До этого в Курске задержали 22-летнего молодого человека за продажу боеприпасов, которые он находил в приграничном районе, в нескольких схронах. Все, что удавалось обнаружить, он сбывал через интернет.

Ранее в Белгородской области мужчина пытался продать натовскую винтовку.