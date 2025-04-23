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Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено

В аэропорту Толмачево отменены рейсы между Россией и Мьянмой
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Toby Melville/Reuters

В новосибирском аэропорту Толмачево отменены рейсы между Россией и Мьянмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора воздушной гавани Станислава Таравкова.

«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — пояснил Таравков.

Он добавил, что отмена рейсов на этот период связана с недавним мощным землетрясением в Мьянме. Таравков также выразил надежду на то, что восстановление авиасообщения между странами произойдет в осенне-зимний период.

Единственным действующим авиарейсом между Россией и Мьянмой был Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Американские ученые из Технологического университета Джорджии получили первые результаты исследования мощного землетрясения, случившегося в Мьянме и Таиланде 28 марта 2025 года — согласно данным, это один из крупнейших поверхностных разрывов, зафиксированных в современной истории.

Ранее ученые назвали причину большого количества жертв при землетрясении в Мьянме.

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