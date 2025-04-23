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Россиянам рассказали, как защитить собак от укусов клещей

Ветеринар Гламаздин: акарициды – эффективное средство защиты собак от клещей
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Depositphotos

В России более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. Причем это опасно как для людей, так и для питомцев – важно защитить собак, которые могут подхватить клеща во время выгула. Следует правильно выбирать места для прогулок, а также использовать специальные средства, рассказал 360.ru доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

Отметим, что не использование специальных защитных средств только из-за того, что собака не выходит во время прогулок дальше двора, считается ошибкой – об этом президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал газете «Известия». По его словам, поступать так — значит сильно рисковать здоровьем собаки. Он призвал ежемесячно с марта по ноябрь обрабатывать питомцев средствами против клещей, а также не забывать осматривать собаку после каждой прогулки.

Также следует во время прогулок избегать кустарников и высокой травы, отметил в свою очередь Гламаздин. Он также призвал не забывать про акарициды в виде капель или ошейника, которые могут обезопасить питомца на один-два месяца. Если клещ все-таки успел присосаться к животному, следует оперативно вытащить хоботок из раны, обработав её дезинфицирующим средством. Опасность заключается в угрозе передачи укусом клеща таких заболеваний, как пироплазмоз и бабезиоз.

«Это простейшие болезни, которые поражают эритроциты. Эритроциты разрушаются у собаки — наступает гемоглобинурия, то есть красная моча. И тяжелое дыхание — вследствие разрушения эритроцитов и недостатка кислорода», — отметил специалист.

Он призвал бить тревогу при появлении крови в моче питомца, высокой температуре, отказе от еды и игр. При таких симптомах необходимо немедленно обратиться к ветеринару, заключил Гламаздин.

Напомним, во время осмотра питомца после прогулки рекомендуется особое внимание уделять местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Важно внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли, внимательно пройтись руками по собаке, начиная с головы.

Ранее россиянам рассказали о максимальной активности иксодовых клещей.

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