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Эксперты рассказали, куда клещи чаще всего кусают собак

В РКФ рассказали, что клещи чаще всего кусают собак в места, где мало шерсти

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Freepik.com

После прогулки осматривать на наличие клещей необходимо всю собаку. При этом особое внимание следует уделять местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

«После прогулки следует внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли, внимательно пройтись руками по собаке, начиная с головы», — рассказали кинологи.

В случае обнаружения насекомого на теле собаки, его не следует снимать руками. Специалисты советуют попытаться достать клеща живым с помощью нити или пинцета, после чего поместить в банку и сдать в лабораторию для проверки на наличие опасных возбудителей.

Также эксперты рекомендуют внимательно наблюдать за собакой после укуса клеща. Заметив, что животное стало вялым, отказывается от еды, появились понос, рвота и другие симптомы, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов до этого посоветовал россиянам, планирующим путешествия на Алтай, за Уральские горы или в Карелию, пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя.

Кроме того, по его словам, на природу лучше надевать плотную одежду и шапку, а также использовать специальные средства от насекомых. Эксперт предупредил, что клещи могут переносить различные инфекционные заболевания, в том числе энцефалит, клещевой боррелиоз и болезнь Лайма.

Ранее россиянам рассказали, каких опасных паразитов можно подхватить на даче.

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