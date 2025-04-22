Россиянам рассказали о максимальной активности иксодовых клещей

Активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, передает РИА Новости.

По его словам, это объясняется оптимальными для них погодными условиями.

«Наверное, самое важное, про кого нужно помнить, — это про иксодовых клещей. Поскольку стало очень тепло и даже жарко, их активность должна быть практически максимальной», — сказал эксперт.

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова до этого говорила, что первые симптомы заболеваний, которые переносят клещи, могут появиться только через месяц после укуса.

На ранней стадии клещевого энцефалита, по ее словам, возможна лихорадка, головная боль, тошнота и слабость. На более поздних стадиях появляются неврологические нарушения: судороги, параличи, проблемы с памятью.

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