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В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице

РИА: задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке работает там с 2024 года
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РИА «Новости»

В Русском доме Бишкека, комментируя арест сотрудницы в городе Ош, заявили, что она работает там с 2024 года, а сама организация функционирует исключительно в рамках межправительственного соглашения России и Киргизии. Об этом пишет РИА Новости.

В Русском доме также уточнили, что арестованная женщина — гражданка Киргизии.

23 апреля стало известно, что сотрудницу Русского дома в городе Ош Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников. Как рассказали ТАСС в Верховном суде страны, Секерину арестовали до 17 июня 2025 года.

Подозреваемую, как уточняется, арестовали в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Ранее в Москве задержали генерала Росгвардии.

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