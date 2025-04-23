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В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

ТАСС: в Киргизии сотрудницу Русского дома подозревают в вербовке наемников
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Depositphotos

В Киргизии сотрудницу Русского дома в городе Ош Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд Киргизии.

Представитель суда заявила, что в отношении Секериной избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 17 июня 2025 года».

Подозреваемую, как уточняется, задержали в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Как стало известно агентству, вместе с Секериной также задержали еще четырех человек, включая сотрудника пресс-службы городской администрации.

В начале марта текущего года сообщалось, что первокурсницу из Москвы задержали по подозрению в вербовке людей для «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). 21-летняя девушка была задержана на съемной квартире в проезде Шокальского 4 марта. По версии следствия, в 2022 году она присоединилась к батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), находясь на территории Турции, а затем вышла на связь с координаторами РДК* и начала работать вербовщицей, а также собирать средства в пользу корпуса. С 2023 года она занималась этим в одном из хостелов в Турции.

Как считают следователи, с 2024 года девушка занималась вербовкой в ряды РДК уже из России, через интернет. В этом же году она поступила в Государственный университет просвещения.

Ранее в Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы Новикова за пропаганду РДК.

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