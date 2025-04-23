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В Петербурге массажист сломал девочке бедренную кость во время сеанса

78.ru: в Петербурге массажист сломал ребенку ногу на приеме
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Freepik.com

Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила травму на приеме у массажиста. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в деревне Юкки. По данным издания, во время сеанса мужчина сломал ребенку ногу.

Спустя некоторое время «специалиста» задержали. Выяснилось, что какого-либо профильного образования у него не было, курсы он также не заканчивал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщает «Фонтанка», массажист сломал посетительнице бедренную кость. Отец ребенка обратился в полицию, после задержания массажиста отпустили под обязательство о явке.

До этого в Уфе девушка обвинила массажиста в домогательствах. По ее словам, один из салонов предложил сотрудничество, так как она является блогером. Она посещала это место несколько раз, во время одного из визитов она поняла, что специалист ее домогается. Девушка обратилась в полицию.

Ранее в Москве в суд направили материалы дела мигранта-массажиста, который надругался над клиенткой.

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