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Стало известно, почему молодежь стала реже пить кофе

Pravda.Ru: 52% опрошенной молодежи выбирают чай вместо кофе
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди в возрасте до 28 лет начали чаще отказываться от кофе в пользу чая, это характерно для 52% опрошенной молодежи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

22% респондентов объяснили свой выбор вкусом, 13% — ростом цен на кофе. Некоторые участники опроса уточнили, что выбирают чай из-за его пользы для здоровья. Так, 55% уверены, что напиток помогает им сохранять спокойствие и уравновешенность.

«25% отмечают, что кофе вызывает у них нервозность и тревогу. Врачи подтверждают, что чай полезен для сердца и может снизить риск диабета, если его правильно заваривать», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург до этого говорил, что растворимый кофе в порционных пакетиках может спровоцировать опасные заболевания, включая атеросклероз и сахарный диабет. По его словам, в целом кофе полезен для здоровья и может увеличить продолжительность жизни в среднем на два-три года. Это происходит за счет того, что напиток снижает риск появления возрастных болезней, включая опухолевые, а также может улучшать мозговое кровообращение.

Ранее сообщалось, что в России вслед за кофе резко подорожает чай.

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