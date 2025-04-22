В России вслед за кофе резко подорожает чай

По прогнозам отраслевых ассоциаций, к концу 2025 года стоимость классических сортов чая — китайского зеленого и индийского черного — может вырасти на 20–30%. Это станет продолжением тревожной тенденции: в 2024 году цены на индийский черный чай уже выросли на 32%. Бренд-директор компании — производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина в беседе с «Газетой.Ru» назвала причины резких перемен на чайном рынке и объяснила, как они связаны с ростом цен на кофе.

«Главная причина подорожания чая на двузначное значение — существенный дефицит производства, вызванный неблагоприятными погодными условиями, повредившими урожай. К примеру, в Индии — одном из главных центров мирового сосредоточения чайных плантаций — только за январь — февраль текущего года закупочные цены на чай в рупиях поднялись еще на 10% в сравнении с показателями на конец декабря 2024 года. По словам генерального секретаря Ассоциации чая Индии Прабира Бхаттачарджи, из-за климатического коллапса в аграрном секторе в 2025 году рынок, вероятнее всего, недосчитается около 120 миллионов килограммов чайного листа», — объяснила она.

Кроме того, рост цен на чай может быть обусловлен геополитическими факторами. В первую очередь введение 125-процентной пошлины США на китайский чай (указ Дональда Трампа от марта 2025 года) перенаправило потоки сырья и спровоцировало волну компенсаторного подорожания для других рынков.

«Дополнительное давление на себестоимость экспорта оказывает тот факт, что с начала года индийская рупия уже потеряла по отношению к доллару более 10% стоимости, да и в других странах-производителях риск ослабления национальной валюты остается высоким», — заметила эксперт.

Аналитический обзор рынка чая показал, что, помимо природы и геополитических барьеров, в новой волне чайного ценового шока, с которой столкнутся мировые потребители в 2025 году, виноват кофе.

«При удорожании кофе на 40% в 2024–2025 годах часть потребителей, желая сэкономить, переключилась на чай среднего ценового сегмента. Это привело к росту спроса и, как следствие, повышению цены. Кроме того, прогнозируя повышенный спрос на чай вслед за подорожанием кофе, трейдеры массово скупают чайные фьючерсы, искусственно разгоняя цены. А такие компании, как Unilever и Tata Consumer Products, функционирующие на рынке товаров повседневного спроса (FMCG), к которым относится кофе и чай, уже начали пересматривать ценовую политику в сторону уравнивания цен, позиционируя чай как «премиальный продукт» или «качественную альтернативу с кофеином», — добавила она.

Рынок чая переживает длительный устойчивый рост цен, обусловленный как экономическими и климатическими, так и социальными показателями.

«Для потребителей это, вероятнее всего, означает подорожание брендированного чая в рознице на 25–35% к концу 2025, особенно в сегментах organic и single-origin. Что же касается бизнеса — ресторанам и кофейням имеет смысл зафиксировать контрактные цены уже сейчас, а инвесторам — поторопиться с приобретением акций крупнейших чайных плантаций», — резюмировала она.

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