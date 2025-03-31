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Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд

«Ведомости»: в России на протяжении полугода дешевеет аренда квартир
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Shutterstock

В России шестой месяц подряд дешевеет аренда квартир. Об этому пишут «Ведомости».

По информации издания, в российских городах-миллионниках медианная стоимость долгосрочной аренды квартир по итогам марта составила 34 тысячи рублей в месяц.

Ставки в целом по стране сократились на 17,3% с пикового сентября 2024-го и на 2,3% с февраля 2025-го. Эксперты подчеркнули, что такая тенденция связана с двукратным увеличением предложения на рынке.

24 марта директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что стоимость аренды жилья в Москве будет временно «заморожена» до июня-июля 2025 года. По ее словам, основная активность арендаторов жилья в Москве сейчас в сегменте студий до 48-55 тыс. рублей, однокомнатных квартир — до 60-65 тыс. рублей, двухкомнатных — до 75-85 тыс. рублей. Наиболее доступные по цене квартиры буквально передаются из рук в руки.

Во второй половине лета спрос на квартиры в столице традиционно начнет расти в преддверии осеннего сезона, что приведет к повышению ставок аренды, добавила Павлинова.

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.

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