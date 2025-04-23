Против Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Таганский суд Москвы рассмотрит в отношении американской компании Apple Distribution International Ltd дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Apple, помимо прочего, обвиняют в пропаганде смены пола либо отказе от деторождения.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple ... по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — пояснили в суде.

Отмечается, что дата заседания по делу пока не назначена.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что правоохранители пришли с проверкой в филиал магазина «Подписных изданий» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на запрещенные книги с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По данным канала, из магазина на Литейном проспекте изъяли несколько десятков книг с пропагандой нетрадиционной идеологии. Согласно опубликованным кадрам, силовики не предупреждали магазин о проверке.

Ранее в Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы».