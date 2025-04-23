Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Таганский суд: Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
close
Depositphotos

Таганский суд Москвы рассмотрит в отношении американской компании Apple Distribution International Ltd дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Apple, помимо прочего, обвиняют в пропаганде смены пола либо отказе от деторождения.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple ... по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — пояснили в суде.

Отмечается, что дата заседания по делу пока не назначена.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что правоохранители пришли с проверкой в филиал магазина «Подписных изданий» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на запрещенные книги с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По данным канала, из магазина на Литейном проспекте изъяли несколько десятков книг с пропагандой нетрадиционной идеологии. Согласно опубликованным кадрам, силовики не предупреждали магазин о проверке.

Ранее в Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами