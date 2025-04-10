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Стало известно о проверке «Подписных изданий» из-за жалоб на ЛГБТ-литературу

Mash: силовики проверили «Подписные издания» из-за книг с пропагандой ЛГБТ
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«Подписные издания»

Правоохранители пришли с проверкой в филиал магазина «Подписных изданий» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на запрещенные книги с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, из магазина на Литейном проспекте изъяли несколько десятков книг с пропагандой нетрадиционной идеологии. Согласно опубликованным кадрам, силовики не предупреждали магазин о проверке. При входе в филиал «Подписных изданий» правоохранители попросили продавца позвать директора, однако на встречу с проверяющими вышел его заместитель. Он предоставил документы о продукции и вел себя вежливо при демонстрации товара.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн уверил, что новый закон об ЛГБТ-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики.

По его словам, список запрещенных книг действительно существовал — его составила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), когда закон еще не был принят. Депутат объяснил, что формирование подобного списка было связано с тем, что отрасль «заранее готовилась к худшему».

Подробнее о том, как закон может повлиять на книжную отрасль в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы».

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