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Гладков рассказал о пострадавших в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ 22 апреля пострадали 10 человек
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Десять жителей Белгородской области пострадали от обстрелов со стороны Украины 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Шесть из них продолжают оставаться в медучреждениях, один из которых — ребенок. У всех ранения легкой и средней тяжести. Медики говорят, что в ближайшее время, получив медпомощь, они будут отпущены домой», — написал он.

Глава области отметил, что все необходимые лекарственные препараты есть в распоряжении белгородских врачей.

«Если будет необходимость, воспользуемся возможностями федерального центра и отправим на лечение в Москву», — отметил Гладков.

По словам главы региона, одного мирного жителя спасти не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие с помощью разведывательного беспилотника зафиксировали попытку прорыва украинских штурмовых групп через границу в районе Поповки в Белгородской области.

Ранее в России заявили о потере Киевом контроля над своими войсками.

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