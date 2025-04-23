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Тренеры рассказали о пользе импульсной растяжки

Pravda.Ru: импульсная растяжка снимет напряженность в мышцах
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Импульсная растяжка поможет растянуть мышцы и снять напряженность в них. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, в ходе нее будут использоваться мышечные веретена — рецепторы растяжения, которые ощущают изменение длины мышцы и могут вызвать ее сокращение.

Эксперты советуют регулярно отрываться от работы в течение дня и подвергать тело разнообразным движениям во всех трех плоскостях движения. Кроме того, нужно выполнять силовые упражнения. Это поможет развить силу и устойчивость с помощью широкого диапазона движений.

«Используйте импульсную растяжку для улучшения гибкости суставов, не разблокируя конечные диапазоны движения, прежде чем вы сможете полностью контролировать и стабилизировать их», — добавили в сообщении.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин до этого назвал упражнения, выполнение которых может помочь снизить давление. Он отметил, что можно применять упражнения на растяжку, которые хорошо снижают артериальное давление, но выполнять их стоит на регулярной основе.

Ранее фитнес-тренеры рассказали, какие упражнения помогут сохранить молодость.

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