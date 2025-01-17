Россиянам назвали два снижающих давление упражнения

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал два упражнения, выполнение которых может помочь снизить давление.

Он отметил, что можно применять упражнения на растяжку, которые хорошо снижают артериальное давление, но выполнять их стоит на регулярной основе.

«Могут применяться силовые упражнения с гантелями и прочим. Здесь главное — просто не брать большой вес», — добавил реабилитолог.

Агапкин добавил, что такой способ снижения давления стоит использовать, если оно повышено незначительно — примерно на 10 мм ртутного столба от нормального значения.

До этого ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

В рамках нового исследования ученые проанализировали 12 ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие 819 человек. Результаты показали, что экстракт листьев оливы улучшает липидный состав крови и снижает артериальное давление, особенно у людей с гипертонией.

Ранее врач рассказал, о каких болезнях может сигнализировать головная боль.