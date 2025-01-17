Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали два снижающих давление упражнения

Врач Агапкин заявил, что силовые упражнения и растяжка помогают снижать давление
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал два упражнения, выполнение которых может помочь снизить давление.

Он отметил, что можно применять упражнения на растяжку, которые хорошо снижают артериальное давление, но выполнять их стоит на регулярной основе.

«Могут применяться силовые упражнения с гантелями и прочим. Здесь главное — просто не брать большой вес», — добавил реабилитолог.

Агапкин добавил, что такой способ снижения давления стоит использовать, если оно повышено незначительно — примерно на 10 мм ртутного столба от нормального значения.

До этого ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

В рамках нового исследования ученые проанализировали 12 ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие 819 человек. Результаты показали, что экстракт листьев оливы улучшает липидный состав крови и снижает артериальное давление, особенно у людей с гипертонией.

Ранее врач рассказал, о каких болезнях может сигнализировать головная боль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами